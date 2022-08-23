Петропавловск-Камчатский, 23 августа, 2022, 04:50 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском утром 23 августа эвакуировали аэропорт — спецслужбы проверяли здание на наличие взрывных устройств, о которых сообщили анонимно, пишет ИА «Кам 24».

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Rafael Mizrahi Бомба

В результате проверки здания воздушной гавани края опасных предметов обнаружено не было. Аэропорт продолжил свою работу в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный 22 августа сообщил, что в двух больницах в Алма-Ате заложены «бомбы».