Тайбэй, 23 августа, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Тайваньское агентство по мониторингу заболеваний объявило об изменении ограничения на количество въездных поездок с 40 000 в неделю до 50 000, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

Taiwankengo Тайвань

Сначала этот лимит был установлен на уровне 25 000 в июне, а затем повышен до 40 000 в начале июля в рамках шагов, предпринятых агентством для постепенного ослабления мер реагирования на COVID-19. В этом месяце остров также отменил требование о предполетном тестировании на COVID-19 для прибывающих путешественников.

В регионе было зарегистрировано еще 34 местных случая и 62 новых завезенных случая, инфицированных «Омикрон»-штаммом нового коронавируса, сообщило агентство, добавив, что на данный момент зарегистрировано 92 местных случая заболевания подвариантом BA.5 и три местных случая заболевания BA.4.

К настоящему времени общее число местных случаев COVID-19, зарегистрированных на Тайване, превысило 5 млн, сообщило агентство.