Красноярск, , 04:44 — REGNUM Во вторник, 23 августа, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +14… +17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Остров Посадный Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 8:20 на Театральной площади было +9 °C.

Ночью с 23 на 24 августа ожидается до +9… +12 °C, облачно, временами дождь.

Скорость северо-западного ветра 4−9 м/с. Давление — 742 мм рт. ст.

В среду, 24 августа, в Красноярске до +15… +17 °C, облачно, дождь. Ночью — до +11… +14 °C, без осадков.

В четверг, 25 августа, в Красноярске ожидается до +18… +20 °C днём и до +11… +15 °C ночью. Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 23–24 августа в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии в воздухе и на поверхности почвы ночью местами ожидаются заморозки до −2 °C.

23 августа центральных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

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