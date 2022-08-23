Чунцин, Китай, 23 августа, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Выставка Smart China Expo 2022 открылась в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая, собрав более 500 экспонентов со всей страны и из-за рубежа, чтобы продемонстрировать свои новейшие достижения в области интеллектуальных технологий, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

Чунцин

На трехдневной выставке, посвященной теме «Умные технологии: расширение возможностей экономики, обогащение жизни», будет проведен ряд мероприятий, в том числе 20 форумов, более 120 мероприятий, посвященных новым продуктам и технологиям, и десять конкурсов. В общей сложности для выставки было создано 130 онлайн-выставочных стендов и шесть офлайн-выставочных площадок.

Участники выставки продемонстрируют на мероприятии более 1500 сценариев применения в более чем 30 областях, включая интеллектуальное производство и интеллектуальную транспортировку. Выставка, ежегодно проводимая в Чунцине с 2018 года, является платформой для содействия глобальному обмену интеллектуальными технологиями и международному сотрудничеству в «умной» индустрии.