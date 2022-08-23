Оттава, 23 августа 2022, 04:39 — REGNUM Самая известная черно-белая фотография британского премьер-министра Уинстона Черчилля (1940-1945, 1951-1955) без сигары была украдена неизвестными злоумышленниками из отеля в канадской Оттаве. Об этом 22 августа сказано в заявлении самого известного отеля столицы Канады «Шато Лорье», которое процитировал телеканал CTV.

Уинстон Черчилль
Уинстон Черчилль

Как рассказала генеральный менеджер отеля Женевьев Дюма, фотография политика, известная под названием «Рычащий лев» висела в читальном зале гостиницы с 1998 года. Фотографию украли, совершив подмену и повесив вместо неё копию. Это обнаружилось совсем недавно, руководство отеля немедленно обратилось в правоохранительные органы. Сейчас устанавливаются обстоятельства похищения фотографии.

Автором фотографии Черчилля без сигары является канадский фотограф Юсуф Карша, он запечатлел премьер-министра Великобритании в декабре 1941 года, после его выступления в канадском парламенте. Фотограф лично отобрал сигару у Черчилля перед тем, как сделать исторический кадр.

На снимке у политика явно дурное настроение, из-за чего фотография и получила название «Рычащий лев». Также утверждается, что на прощание после фотосессии Черчилль якобы сказал Каршу: «Вы и рычащего льва заставите сидеть смирно ради хорошего кадра». Фотограф Карша жил в период с 1972 года по 1992 год в отеле «Шато Лорье», здесь же у него была фотостудия.