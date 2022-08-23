Оттава, 23 августа, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Самая известная черно-белая фотография британского премьер-министра Уинстона Черчилля (1940–1945, 1951–1955) без сигары была украдена неизвестными злоумышленниками из отеля в канадской Оттаве. Об этом 22 августа сказано в заявлении самого известного отеля столицы Канады «Шато Лорье», которое процитировал телеканал CTV.

Уинстон Черчилль

Как рассказала генеральный менеджер отеля Женевьев Дюма, фотография политика, известная под названием «Рычащий лев», висела в читальном зале гостиницы с 1998 года. Фотографию украли, совершив подмену и повесив вместо неё копию. Это обнаружилось совсем недавно, руководство отеля немедленно обратилось в правоохранительные органы. Сейчас устанавливаются обстоятельства похищения фотографии.

Автором фотографии Черчилля без сигары является канадский фотограф Юсуф Карш, он запечатлел премьер-министра Великобритании в декабре 1941 года, после его выступления в канадском парламенте. Фотограф лично отобрал сигару у Черчилля перед тем, как сделать исторический кадр.

На снимке у политика явно дурное настроение, из-за чего фотография и получила название «Рычащий лев». Также утверждается, что на прощание после фотосессии Черчилль якобы сказал Каршу: «Вы и рычащего льва заставите сидеть смирно ради хорошего кадра». Фотограф Карш жил в период с 1972 года по 1992 год в отеле «Шато Лорье», здесь же у него была фотостудия.