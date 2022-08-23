Токио, 23 августа, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Японская корпорация Fujitsu собирается предоставить коммерческим организация вычислительные мощности квантовых компьютеров, когда они будут готовы к эксплуатации, сообщает газета Nikkei.

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Сообщается, что корпорация уже разрабатывает прототип квантового компьютера совместно с государственным институтом естественных наук Японии. Предполагается, что использовать его можно будет уже с 2023 финансового года. Тогда же его предоставят в пользование для коммерческих предприятий.

По мнению представителей корпорации, применение квантовых компьютеров позволит значительно ускорить проведение сложных расчетов. В частности, такая техника может пригодиться в фармакологической сфере, а также при изготовлении различных материалов. Газета не исключает, что уже к 2040 году рынок квантовых компьютеров может оцениваться в $850 млрд.