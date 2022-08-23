Киев, 23 августа, 2022, 04:16 — ИА Регнум. Претензии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу предъявили киевские власти из-за его разговора с президентом России Владимиром Путиным на тему членства бывшей УССР в НАТО. Соответствующее заявление сделал депутат законодательного органа киевского террористического режима Максим Бужанский 22 августа в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

По мнению Бужанского, Шольц должен был уведомить киевские власти о том, что бывшей УССР не стоит надеяться на вступление в ряды стран-членов НАТО в ближайшие 30 лет, а не обсуждать это с президентом России Путиным.

Как указал Бужанский, было «очень интересно узнать», что бывшую УССР не примут в НАТО в ближайшие 30 лет. По словам Бужанского, ему очень жаль, что про эти 30 лет никто официально не заявил киевским властям, вместо этого рассказывая про «открытые двери».

Напомним, канцлер Германии Шольц рассказал, что до начала специальной операции на территории бывшей УССР он лично заверял лидера России Путина об отсутствии перспектив вступления бывшей УССР в военный блок НАТО в течение 30 ближайших лет.