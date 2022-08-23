Тбилиси, 23 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. На одной из улиц Тбилиси автомобилем был сбит велосипед, на котором ехали отец и сын, прибывшие в Грузию из бывшей УССР, сообщает 22 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

Olgierd Rudak Сбитый велосипед

Оба гражданина бывшей УССР при столкновении получили травмы. У отца зафиксированы переломы и ушибы. Ребёнок получил лёгкие травмы, но от случившегося он находится в состоянии шока. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавших в больницу.

ДТП произошло неподалёку от станции метро «Исани». Судя по всему, водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения. В настоящее время он даёт показания в полиции.