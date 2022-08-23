Москва, , 03:55 — REGNUM Канадская компания IMAX запретила показывать фильмы в одноименном формате в России, в том числе и российского производства, заявил гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

«Показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате», — цитирует его РБК.

Васянин добавил, что компания издала прямой запрет на показ фильмов в формате IMAX в России. Он добавил, что справедливости российские кинопрокатчики будут добиваться через суды. По словам Васянина, с IMAX действуют очень жесткие контракты, которые обязательны к исполнению. Он пообещал, что подаст в суд, если до конца 2022 года канадская компания не вспомнит про исполнение своих обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из российского онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» исчез ряд зарубежных фильмов и сериалов. Отметим, что в марте 2022 года некоторые зарубежные кинокомпании, включая Warner Bros., Universal, Disney, Sony и Paramount, объявили о приостановке проката своих картин в России.