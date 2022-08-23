Стокгольм, , 03:45 — REGNUM Беженцы из бывшей УССР не могут прокормить свои семьи и существуют на грани нищеты в Швеции. Об этом 22 августа рассказывается в репортаже шведского телеканала TV4.

Беженцы в ЕС Pixabay.com

Вынужденные переселенцы из бывшей УССР вынуждены, по их признаниям, собирать бутылки и даже попрошайничать, чтобы прокормить семью. Мизерного пособия, которое выплачивают беженцам шведские власти, не хватает даже на очень скромное существование.

На примере женщины с двумя детьми из Чернигова, которая сейчас проживает в городе Тебю недалеко от Стокгольма, показан размер пособий. Государство выплачивает беженке ежедневное пособие в размере 71 шведской кроны (около $7 или 400 рублей — ред.) и ещё 43 кроны ($4 или 240 руб. — ред.) на каждого ребёнка. Этого недостаточно на питание, одежду, транспорт и медобслуживание.

«Если мы куда-то идем, то все время собираем бутылки, все время с собой носим сумку. Я чувствую себя нищим человеком, который должен ходить и попрошайничать, потому что я не могу пойти на работу из-за того, что мои дети не ходят в садик», — рассказала журналистам женщина.

Поясняется, что пособия в Швеции не индексировались с 1990 года, так как в правительстве есть много противников увеличения размера выплат мигрантам. Предполагается, что те беженцы, кто может работать, должны трудоустраиваться, а не жить за счёт выплат от государства.

Проблемы социально-экономического характера возникают у беженцев из бывшей УССР и в других европейских странах. Так, например, ИА REGNUM сообщало о беженцах в Испании. которые вынуждены возвращаться на родину, после безуспешных попыток адаптироваться.

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