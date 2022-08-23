Красногорск, , 03:51 — REGNUM Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление ООО «ГПН-Салымские проекты» о судьбе компании Salym Petroleum Development N. V. (SPD), прописанной в Нидерландах. Совладельцем актива является Shell Salym Development B. V. Фактически речь идёт о преобразовании иностранного юрлица и филиала в полноценное российское юрлицо с соответствующим правопреемством по его активам, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

22 августа 2022 года в карточке дела появилась запись судьи Морозовой — «иск удовлетворить полностью». Документ для ознакомления пока не доступен.

В августе 2022 года истец пару раз уточнил исковые требования, потому итоговые данные пока не известны.

Изначально в споре речь шла о преобразовании филиала компании Salym Petroleum Development N. V. (и Нефтеюганского филиала компании) в ООО «Салым Девелопмент» с уставным капиталом 8,565 млн рублей и местом регистрации в поселке Салым (Югра). Также истец просил закрепить доли в новой компании за ООО «ГПН — Салымские проекты» и Shell Salym Development B. V. «аналогично участию указанных лиц в уставном капитале иностранного юридического лица», то есть 50 на 50.

В качестве руководителя истец просил утвердить Дениса Парамошина.

В материалах суда также фигурировали и корректировки устава, в котором прописывалась возможность продажи долей с согласия остальных участников общества, а также пункт о том, что «соответствующее согласие считается полученным при условии, что всеми участниками общества в течение 90 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты» дан письменный ответ или не представлены заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли.

Новому юрлицу предлагается передать все права и обязанности Shell Salym Development B. V., приобретенные в лице Нефтеюганского филиала, в том числе, права и обязанности по любым соглашениям, на объекты гражданских прав, расположенные на территории России, в том числе на недвижимость, лицензии, денежные средства, и права на принадлежавшую компании «Салым Петролеум Девелопмент Н. В.» 100% долю в уставном капитале ООО «Салымский-2».

Напомним, иск был подан в конце июля 2022 года. По делу были наложены обеспечительные меры, в том числе запрет иностранному совладельцу распоряжаться акциями компании Salym Petroleum Development N. V.

В ЕГРЮЛ ООО «ГПН-Салымские проекты» зарегистрировано в ноябре 2019 года. Владелец — ПАО «Газпром нефть».