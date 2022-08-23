При столкновении на трассе в Приморье погибли три человека
Владивосток, 23 августа, 2022, 03:43 — ИА Регнум. В Кировском районе Приморского края в результате столкновения легкового и грузового автомобилей на трассе Владивосток — Хабаровск погибли три человека, ещё трое пострадали. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, сообщение о случившемся на 452 километре федеральной автотрассы Владивосток — Хабаровск поступило в дежурную часть в 21:05 по местному времени (14:05 мск) 22 августа.
Жертвами трагического происшествия стали три человека, в том числе ребёнок. Ещё три человека, в том числе двое детей, пострадали.
Как сообщало ИА REGNUM, в Канашском районе Чувашии в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека.
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