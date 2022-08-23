Лондон, 23 августа, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Проблема нападения пиратов на корабли у берегов Сомали устранена. Об этом сообщается в заявлении, распространенном шестью судоходными ассоциациями мира, включая Международную палату судоходства (ICS).

U.S. Navy Африканские пираты

В связи с этим с 1 января 2023 года с Индийского океана будет снят статус «район повышенного риска». Отмечается, что такого результата удалось добиться после «более чем десятилетия эффективных антипиратских операций», а также «скоординированных шагов со стороны многих региональных и международных игроков».

Заявление указанных организаций было направлено в Международную морскую организацию (IMO).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января центр обмена информацией при Соглашении о региональном сотрудничестве по борьбе с пиратством и вооруженными нападениями на суда (ReCAAP) опубликовал доклад, в котором сказано, что число пиратских нападений на гражданские суда в Сингапурском проливе по итогам 2021 года увеличилось до уровня, который не наблюдался в предыдущие шесть лет.