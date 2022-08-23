Москва, 23 августа, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба России 7 сентября 2022 года планирует подвести итоги тендера на оказание услуг единой мультисервисной сети передачи данных для осуществления информационно-технического взаимодействия информационных систем ведомства, предоставления госуслуг и взаимодействия сотрудников. Начальная цена торгов составляет 1 507 533 789,6 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Контракт, финансируемый средствами федерального бюджета, должен быть исполнен до 6 сентября 2023 года.

Напомним, также 8 сентября 2022 года ведомство планирует подвести итоги торгов с начальной ценой 2,23 млрд рублей. Все четыре этапа реализации контракта победитель должен будет сопровождать автоматизированные информационные системы ФНС России.

Также в августе был подписан контракт на 0,5 млрд рублей на развитие АИС «Налог-3».