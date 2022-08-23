Лима, 23 августа, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Четверо туристов погибли в результате дорожной аварии в Перу недалеко от известной достопримечательности Мачу-Пикчу. Об этом сообщает пресс-служба перуанского министерства международной торговли и туризма.

Мачу-Пикчу. Перу

По предварительным данным, автобус с туристами в салоне упал в ущелье. При падении четверо из них погибли на месте, еще 16 получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что среди погибших было трое граждан Колумбии и один гражданин Перу. Пострадали граждане Франции, Израиля, Канады, Греции, Аргентины, Испании, Нидерландов и двое перуанцев.

В настоящее время по факту ДТП проводится расследование. По предварительной версии, водитель автобуса мог не справиться с управлением из-за дождя и тумана, которые ограничивали видимость в горной местности. МИД Перу уже выразил соболезнования семьям погибших иностранцев.