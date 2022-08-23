Южно-Сахалинск, , 03:21 — REGNUM В Смирныховском районе Сахалинской области начались поиски двух женщин, которые отправились собирать ягоды ещё 20 августа и с тех пор не выходили на связь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сахалин. Горы Raita Futo

Помощь полиции в помощи пропавших окажут пять спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. А. Полякова. По информации ведомства, утром 23 августа они выдвинулись в район горы Вайда, куда, предположительно, направились женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, якутские спасатели за выходные вывели из лесу четверых грибников и нашли трёх человек, с которыми не было связи.

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