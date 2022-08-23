Берлин, , 03:16 — REGNUM Жителей немецкого города Шведт, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), захлестнула волна гнева из-за скоропалительного эмбарго на нефть из России. Об этом 22 августа сообщает корреспондент Financial Times Гай Шазан.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Как поясняет автор статьи, жители города опасаются, что антироссийские санкции приведут к закрытию НПЗ, который зависит от поставок российской нефти. Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе назвала такой сценарий «кошмарным», указав, что его итогом станет безработица, обнищание людей и проблемы с энергоснабжением.

«Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с «Дружбой», но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти», — отметил Шазан.

Депутат бундестага Йенс Кеппе, проживающий в Шведте, пояснил, что жители города помимо своей воли стали «разменной монетой» в чужих политических играх.

При этом местные жители уверены, что эмбарго на нефть не причинит вреда самой России и поэтому бессмысленны, так как в итоге российскую нефть будут покупать другие страны, а Германия в итоге останется без энергоносителей.

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