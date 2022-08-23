Берлин, 23 августа, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Жителей немецкого города Шведт, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), захлестнула волна гнева из-за скоропалительного эмбарго на нефть из России. Об этом 22 августа сообщает корреспондент Financial Times Гай Шазан.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как поясняет автор статьи, жители города опасаются, что антироссийские санкции приведут к закрытию НПЗ, который зависит от поставок российской нефти. Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе назвала такой сценарий «кошмарным», указав, что его итогом станет безработица, обнищание людей и проблемы с энергоснабжением.

«Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с «Дружбой», но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти», — отметил Шазан.

Депутат бундестага Йенс Кеппе, проживающий в Шведте, пояснил, что жители города помимо своей воли стали «разменной монетой» в чужих политических играх.

При этом местные жители уверены, что эмбарго на нефть не причинит вреда самой России и поэтому бессмысленно, так как в итоге российскую нефть будут покупать другие страны, а Германия в итоге останется без энергоносителей.