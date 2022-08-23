Магадан, , 03:09 — REGNUM В компании «Недра М», которая занимается геологоразведкой и имеет лицензию на поиск и оценку месторождений медных руд на магаданском участке «Лора», произошли рокировки в составе владельцев. В августе 2022 года из их числа вышла АО «Корпорация развития Магаданской области», учрежденное властями, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Карьер Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Единственным владельцем компании осталось АО «Колымская горнорудная компания», от имени которой ранее на инвестиционном соглашении с корпорацией развития Магаданской области подпись ставил Артём Юрьевич Чайка. Данные последнего совпадают с данными сына бывшего генпрокурора России, полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Соглашение касалось проекта диверсификации горнодобывающей отрасли области, в которой, судя по всему, планирует закрепиться Чайка.

ООО «Недра М», также как ещё девять компаний, управляются ООО «Управляющая компания «Дальний Восток», которое с 2020 года полностью принадлежит Артёму Чайке.

Напомним, под крылом УК «Дальний Восток» объединили компании, работающие в сфере недропользования.

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