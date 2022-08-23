Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Руководство Пентагона во второй раз отклонило обращение мэра Вашингтона Мюриэль Баузер с просьбой принять мигрантов, прибывающих в город из американских штатов Техас и Аризона. Об этом сообщило агентство Reuters.

Солдаты Национальной гвардии США The National Guard

Глава столицы США призвала военных задействовать для этих нужд Национальную гвардию округа Колумбия. Первый запрос от Баузер был отправлен еще 11 августа, а второй — 22 августа.

В своем письме мэр Вашингтона представила детальный план действий, рассчитанный на 90 дней. Пентагон ответил, что бойцы Национальной гвардии не имеют какой-либо специальной подготовки или опыта в обеспечении управления объектами, а также в питании мигрантов, поддержании необходимых санитарных условий и работы наземной инфраструктуры.

В письме ведомства также отмечается, что такое привлечение военнослужащих «существенно» скажется на их боевой готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа агентство Associated Press распространило информацию о том, что в США по итогам июля задержали на границе 199 976 нелегальных мигрантов, что на 3,8% меньше, чем было поймано в июне.

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