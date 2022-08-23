Пентагон отклонил просьбу мэра Вашингтона о помощи мигрантам
Вашингтон, 23 августа, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Руководство Пентагона во второй раз отклонило обращение мэра Вашингтона Мюриэль Баузер с просьбой принять мигрантов, прибывающих в город из американских штатов Техас и Аризона. Об этом сообщило агентство Reuters.
Глава столицы США призвала военных задействовать для этих нужд Национальную гвардию округа Колумбия. Первый запрос от Баузер был отправлен еще 11 августа, а второй — 22 августа.
В своем письме мэр Вашингтона представила детальный план действий, рассчитанный на 90 дней. Пентагон ответил, что бойцы Национальной гвардии не имеют какой-либо специальной подготовки или опыта в обеспечении управления объектами, а также в питании мигрантов, поддержании необходимых санитарных условий и работы наземной инфраструктуры.
В письме ведомства также отмечается, что такое привлечение военнослужащих «существенно» скажется на их боевой готовности.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа агентство Associated Press распространило информацию о том, что в США по итогам июля задержали на границе 199 976 нелегальных мигрантов, что на 3,8% меньше, чем было поймано в июне.