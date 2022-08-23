Прага, , 02:45 — REGNUM Соединенные Штаты проигнорировали слова российского лидера Владимира Путина о недопустимости расширения НАТО, что могло стать одной из причин проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывшей УССР, заявил экс-глава МИД Чехии Ян Каван в эфире радиостанции Radio Universum.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что его удивило отсутствие должной реакции со стороны Вашингтона на Мюнхенскую речь Путина в 2007 году.

«Это положило начало, поскольку американцы проигнорировали его предупреждение, а через год Путин повторил все сказанное на Мюнхенской конференции почти теми же словами», — отметил дипломат.

Каван подчеркнул, что удивление у него вызвали и обещания Вашингтона предоставить членство в НАТО Грузии и киевскому режиму. По его мнению, это могло спровоцировать обострение между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО якобы никогда не было угрозой для России. Он утверждал, что вопрос вхождения бывшей УССР в Североатлантический альянс якобы не стоял на повестке дня.