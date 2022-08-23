Вена, , 02:41 — REGNUM Газовые хранилища заполнены почти на 62% в Австрии. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба минэнерго страны.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным австрийского ведомства, на сегодняшний день в газохранилищах содержится 59,2 тераватт-часов природного газа, что означает заполненность на 62%. К ноябрю власти Австрии планируют заполнить газовые хранилища на 80%, по мнению специалистов, такие планы вполне осуществимы.

Объём хранения на сегодняшний день (62%) равен примерно двум третям годового потребления энергоресурса в стране, при этом потребители получат не весь объём запасов газа, имеющихся в стране.

По данным минэнерго Австрии, правительство страны получит полный доступ к стратегическому запасу топлива, объём которого составляет 20 терават-часов, из них 8,5 терраватт-часов поступили не из России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс назвал политику ЕС в отношении России «шизофренией».

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