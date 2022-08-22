Дамаск, 23 августа, 2022, 02:32 — ИА Регнум. В Сирии был убит офицер сухопутных войск в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Сардар Абульфазл Алиджани. Об этом 22 августа сообщает агентство Mehr.

mugtama.com КСИР — Корпус стражей исламской революции

По данным иранского агентства, Алиджани являлся преподавателем политехнического университета имени Аль-Моменина, где занимался подготовкой специалистов для КСИР. В Сирии Алиджани выполнял консультативную миссию.

По предварительным данным, Алиджани убили утром 22 августа. Каких-либо подробностей произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что сирийские боевики угрожают не выпускать студентов из Идлибской зоны для возвращения в университеты.