Нью-Йорк, США, , 02:24 — REGNUM Логистику поездки миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) рассчитывает согласовать российская сторона в ближайшее время. Об этом 22 августа заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Эксперт МАГАТЭ IAEA Imagebank

«Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время будет согласована логистика и все детали приезда на Запорожскую атомную электростанцию международной миссии во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», — указал Вишневецкий.

Дипломат добавил, что российская сторона рассчитывает на то, что по крайней мере при подготовке визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, а также во время посещения миссией станции обстрелы со стороны киевских боевиков будут прекращены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за угрозы в отношении Запорожской АЭС со стороны бандеровского режима.

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