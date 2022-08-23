Оттава, , 02:09 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо полагает, что Германия и другие европейские страны продолжат зависеть от российских энергоносителей в ближайшее время. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая проходила совместно с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, прибывшим с визитом в Оттаву.

Поставки газа Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению главы канадского правительства, такая ситуация продлится один или два года. Он отметил, что особенно существенной будет зависимость ЕС от российского газа.

Кроме того, Трюдо обвинил Россию в том, что Москва якобы использует энергетический сектор в качестве инструмента политического воздействия, отказываясь поставлять европейским странам то количество энергоресурсов, которое они требуют.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Джастин Трюдо заявил, что Канада в краткосрочной перспективе не сможет существенно помочь ЕС с поставками газа. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что таким шагом Оттава как союзник Евросоюза бросила Европу на «произвол судьбы».

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