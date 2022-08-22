Премьер-министр Канады: ЕС продолжит зависеть от энергоносителей из России
Оттава, 23 августа, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо полагает, что Германия и другие европейские страны продолжат зависеть от российских энергоносителей в ближайшее время. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая проходила совместно с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, прибывшим с визитом в Оттаву.
По мнению главы канадского правительства, такая ситуация продлится один или два года. Он отметил, что особенно существенной будет зависимость ЕС от российского газа.
Кроме того, Трюдо обвинил Россию в том, что Москва якобы использует энергетический сектор в качестве инструмента политического воздействия, отказываясь поставлять европейским странам то количество энергоресурсов, которое они требуют.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Джастин Трюдо заявил, что Канада в краткосрочной перспективе не сможет существенно помочь ЕС с поставками газа. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что таким шагом Оттава как союзник Евросоюза бросила Европу на «произвол судьбы».