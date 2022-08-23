Эдинбург, Великобритания, , 02:08 — REGNUM В Эдинбурге, являющемся столицей северной части Великобритании, из-за забастовки сотрудников коммунальных служб на улицах скопились тонны мусора. Об этом 22 августа сообщает телеканал ITV.

Шотландия (сс) Victuallers

По информации печатных и электронных СМИ региона, многочисленные мешки с мусором и разнообразный мусор без какой-либо упаковки уже не помещаются в переполненные баки и начинают загромождать улицы столицы Шотландии, в том числе вблизи популярных туристических мест. Горки мусорных мешков наблюдаются по всему историческому центру, в частности, вблизи популярной у поклонников Гарри Поттера Виктории-стрит, вокруг центрального железнодорожного вокзала Уэверли и других достопримечательностей.

Забастовка эдинбургских мусорщиков началась 18 августа, после того как работникам коммунальных служб было отказано в повышении заработной платы на фоне резкого роста стоимости жизни. В случае отказа в удовлетворении своих требований, бастующие обещают продолжать её до 30 августа.

В настоящее время профсоюзы изучают сделанное правительством предложение повысить зарплату на 5%, но уже отмечают, что на фоне роста цен эта уступка явно недостаточна.

представитель профсоюза Unite Элисон Маклин «Хотя предложение о 5% — это улучшение, важно подчеркнуть, что оно поступило в тот момент, когда более широкий индекс розничных цен достиг 12,3%, что стало самым большим повышением за 40 лет».

В сложившейся кризисной ситуации городской совет Эдинбурга обратился к гостям и жителям города с просьбой не оставлять мусор на улицах, а забирать его с собой.