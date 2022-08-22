Тбилиси, 23 августа, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Грузии Вахтан Гомелаури заявил, что не нужно делать проблемы из увольнения сотрудников из системы МВД, сообщает 22 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

jb Грузинская полиция

«Я сейчас не знаю, кто покидает страну. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Когда 4 000 человек ушли [из МВД], вы же не спрашиваете, сколько к нам пришло? После того как ушли 4 000 человек, теперь мы объявили о вакансии на 140 или 145 человек. И разразилась такая история, мама дорогая, да что произошло, страна, что ли, развалилась?! А в это время нас [в МВД] 38 000 человек. Было на эти вакансии много кандидатов, но нужно обязательно обладать знанием английского языка, а они не знали языка на том уровне, чтобы встретить туристов, принять их и так далее. Поэтому осталось из них около 60», — сказал Гомелаури.

Напомним, что 22 августа глава основной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия заявил о том, что из грузинской полиции стали массово увольняться сотрудники.