Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Соединенные Штаты могут без публичных объявлений передавать киевскому режиму ряд видов вооружений, сообщает газета The Politico.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В Вашингтоне ходят слухи, что США предоставили Киеву больше вооружений, чем сообщала администрация», — говорится в статье.

В частности, один из представителей Пентагона официально признал поставку киевским боевикам противорадиолокационных ракет HARM. При этом изначально не говорилось о поставке таких видов вооружение бандеровцам.

Позднее американские СМИ начали утверждать, что Вашингтон передал киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Тем не менее официального подтверждения этой информации пока не поступало. Газета признает, что слухи о поставке некоторых видов вооружений киевскому режиму могут оказаться предположениями, однако, по мнению авторов статьи, Белый дом вряд ли бы официально стал подтверждать факты тайных поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что объем американской военной помощи для киевского режима с момента прихода к власти Джо Байдена составил $10,6 млрд. При этом помощь Киеву оказывают еще 50 стран, которые являются «союзниками и партнерами» США.