Стокгольм, , 01:38 — REGNUM Взрывчатка находилась в сумке, обнаруженной полицейскими 21 августа в центре шведской столицы Стокгольма. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе полиции Швеции.

Стокгольм Natalia Semenova

Речь идет о находке, сделанной на площади Кунстрагорден, где проходил стокгольмский культурный фестиваль. Предмет с опасным содержимым был обезврежен.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в городе Мальмё на юге Швеции произошла стрельба в торговом центре. В результате инцидента погиб один человек и еще один получил ранения.

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