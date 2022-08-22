Стокгольм, 23 августа, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Взрывчатка находилась в сумке, обнаруженной полицейскими 21 августа в центре шведской столицы Стокгольма. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе полиции Швеции.

Natalia Semenova Стокгольм

Речь идет о находке, сделанной на площади Кунстрагорден, где проходил стокгольмский культурный фестиваль. Предмет с опасным содержимым был обезврежен.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в городе Мальмё на юге Швеции произошла стрельба в торговом центре. В результате инцидента погиб один человек и еще один получил ранения.