Нейпьидо, , 01:35 — REGNUM Более 3,5 тыс. дорожных аварий произошли в Мьянме в период с января по июль 2022 года, сообщает издание Global New Light of Myanmar.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в 3533 ДТП с начала 2022 года погибли 1730 человек, еще 4841 получил травмы различной степени тяжести. При этом случаи смертельных аварий фиксировались практически на всей территории страны.

Пока управление дорожным движением Мьянмы не делает выводов на основе опубликованной статистики. Упоминается лишь, что за 2021 год в стране произошло 4158 дорожных аварий. В них погибли 2075 человек, еще 5460 пострадали.