Мытищи, Московская область, , 01:23 — REGNUM В городе Мытищи в Московской области ликвидировали пожар в кафе и торговых рядах. Об этом 23 августа сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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Информация о возгорании в городском округе Мытищи поступила в дежурную часть в 19:02 22 августа. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что горит кровля в нежилом здании по адресу: Шараповский проезд, 11.

Отмечается, что первоначально пожар возник в кафе, а потом перекинулся на торговые ряды, его площадь составляла 420 кв. метров. В 20:55 пожар был локализован на площади 600 кв. метров. В 22:56 было ликвидировано открытое горение.

По информации ведомства, к настоящему моменту пожар ликвидирован. В его тушении было задействовано 32 человека и девять единиц техники. О возможных пострадавших не сообщается.

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