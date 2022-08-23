Тбилиси, , 02:07 — REGNUM Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе обвинил грузинских журналистов том, что они занимаются спекуляциями на армейскую тему, сообщает 22 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Джуаншер Бурчуладзе (в центре) Mod.gov.ge

Такую раздражённую реакцию министра вызвал вопрос журналистов о том, почему из грузинской армии стали массово увольняться военнослужащие.

«Вы не знаете, что такое грузинская армия, и вы спекулируете на том, как вы беспокоитесь о будущем грузинской армии! Её не знают ваши респонденты, ваши политические партии, ваши телевизионщики, вы не знаете, что называется грузинской армией», — сказал Бурчуладзе.

Напомним, что в последнее время в грузинских силовых структур начались масштабные увольнения сотрудников.