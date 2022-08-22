Тбилиси, 23 августа, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе обвинил грузинских журналистов в том, что они занимаются спекуляциями на армейскую тему, сообщает 22 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Mod.gov.ge Джуаншер Бурчуладзе (в центре)

Такую раздражённую реакцию министра вызвал вопрос журналистов о том, почему из грузинской армии стали массово увольняться военнослужащие.

«Вы не знаете, что такое грузинская армия, и вы спекулируете на том, как вы беспокоитесь о будущем грузинской армии! Её не знают ваши респонденты, ваши политические партии, ваши телевизионщики, вы не знаете, что называется грузинской армией», — сказал Бурчуладзе.

Напомним, что в последнее время в грузинских силовых структурах начались масштабные увольнения сотрудников.