Министр обороны Грузии: журналисты не знают, что такое грузинская армия
Тбилиси, 23 августа, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе обвинил грузинских журналистов в том, что они занимаются спекуляциями на армейскую тему, сообщает 22 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».
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Джуаншер Бурчуладзе (в центре)
Такую раздражённую реакцию министра вызвал вопрос журналистов о том, почему из грузинской армии стали массово увольняться военнослужащие.
«Вы не знаете, что такое грузинская армия, и вы спекулируете на том, как вы беспокоитесь о будущем грузинской армии! Её не знают ваши респонденты, ваши политические партии, ваши телевизионщики, вы не знаете, что называется грузинской армией», — сказал Бурчуладзе.
Напомним, что в последнее время в грузинских силовых структурах начались масштабные увольнения сотрудников.