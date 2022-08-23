Амстердам, , 01:15 — REGNUM Власти Нидерландов выделили дополнительно €80 млн для оказания помощи киевскому режиму, сообщается на сайте нидерландского правительства.

Подачка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такое решение было объявлено по случаю визита в Киев голландского министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен вместе с главой министерства внешней торговли королевства Лише Шрайнемахером.

Около €65 млн из указанной суммы будет передано нидерландским компаниям, которые займутся реконструкцией объектов инфраструктуры на территории бывшей УССР. Еще €10 млн пойдут на деятельность по разминированию и уничтожению взрывных устройств.

Кроме того, €1 млн направят на разработку планов по реконструкции городов бывшей УССР, а €2,5 млн — на консультационные услуги Европейского банка реконструкции и развития. Оставшиеся €2 млн передадут Фонду ООН для поддержки жертв сексуального и гендерного насилия.

Общая сумма средств, которые были выделены Нидерландами для помощи киевскому режиму составила €210 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский актер Кевин Сорбо призвал прекратить финансовую помощь бывшей УССР.

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