Вашингтон, , 01:12 — REGNUM Приостановить изучение материалов, изъятых у него во время обыска имения во Флориде до назначения специального судебного эксперта попросил экс-президент США Дональд Трамп в своём обращении в суд, рассматривающий его дело. Об этом сказано в обнародованном 22 августа ходатайстве бывшего президента США.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Ходатайство было подано юристами Трампа от его имени, экс-глава Белого дома добивается назначения специального эксперта и «приостановки дальнейшего рассмотрения изъятых материалов правительственными органами до этого назначения». Помимо этого, Трамп требует у властей США вернуть ему все предметы, не указанные в ордере на обыск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно решению суда в США. часть улик, на основании которых ФБР провело обыск в имении экс-президента США Дональда Трампа, будет опубликована. Сам Трамп заявил, что не будет возражать против публикации документов

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