Чебоксары, 23 августа, 2022, 01:05 — ИА Регнум. Глава города Чебоксары Олег Кортунов скончался на 39 году жизни вечером 22 августа, сообщает портал «Про Город Чебоксары».

Василий Иванов ИА REGNUM Олег Кортунов

«Причиной смерти могла стать проблема с сердцем», — говорится в сообщении.

Других подробностей о смерти главы города не приводится.

Олег Кортунов родился 28 апреля 1984 года в Чебоксарах. Окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова в 2007 году. Работал учеником слесаря-ремонтника на производстве, а также сборщиком деталей на заводе «Чувашкабель». После окончания вуза остался работать на предприятии в должности инженера, затем занял пост заместителя генерального директора завода.

Должность главы города Чебоксары занимал с октября 2020 года.