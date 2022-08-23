Амстердам, , 00:58 — REGNUM Около 90 нидерландских военнослужащих принимают участие в подготовке бандеровцев в Великобритании, сообщает пресс-служба минобороны Нидерландов.

Нидерланды Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В настоящее время 90 голландских военнослужащих находятся в Соединенном Королевстве для базовой военной подготовки», — говорится в заявлении ведомства.

Также Нидерланды передали киевскому режиму оборудование для обезвреживания боеприпасов, а также изучают возможность обучения боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза будут тренировать террористов и карателей для киевского режима на своей территории. При этом делаться это будет под видом миссии по подготовке киевских боевиков.