Стамбул, Турция, , 00:53 — REGNUM Выход судна с зерном кукурузы из порта в Черноморске на территории бывшей УССР в Турцию санкционировал совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Соответствующее заявление 22 августа распространил СКЦ.

Кукуруза Александр Погожев © ИА REGNUM

Выход судна из Черноморска в Турцию запланирован на 23 августа, сухогруз Kafkam Etler с 2 437 т кукурузы отправится по морскому гуманитарному коридору.

Уточняется, что специалистами СКЦ 22 августа был проведён досмотр девяти судов, ещё шесть сухогрузов будет досмотрено 23 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии в порт Стамбула сухогруза I Maria, на борту которого находится зерно, доставленное с территории бывшей Украины.

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