Стамбул, Турция, 23 августа, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Выход судна с зерном кукурузы из порта в Черноморске на территории бывшей УССР в Турцию санкционировал совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Соответствующее заявление 22 августа распространил СКЦ.

Александр Погожев ИА REGNUM Кукуруза

Выход судна из Черноморска в Турцию запланирован на 23 августа, сухогруз Kafkam Etler с 2 437 т кукурузы отправится по морскому гуманитарному коридору.

Уточняется, что специалистами СКЦ 22 августа был проведён досмотр девяти судов, ещё шесть сухогрузов будет досмотрено 23 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии в порт Стамбула сухогруза I Maria, на борту которого находится зерно, доставленное с территории бывшей УССР.