23 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова главы дипломатии Евросоюза, который утверждает, что ЕС на своей территории будет тренировать киевских нацистов.

Тимур Кондратьев, , 08:02 — REGNUM Заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о том, что европейская тренировочная миссия по подготовке ВСУ разместится на территории одной из соседних с бывшей УССР стран Евросоюза, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее европейские, а также британские военные уже предпринимали попытки на скорую руку провести тренировку вооружённых формирований бывшей УССР, но основной акцент по натаскиванию киевских боевиков делался на инструкторов НАТО, которые прямо на поле боя проводили работу с нацистским материалом.

Теперь же, когда ВСУ орудуют по большей части западными образцами вооружения, а также в целях безопасности для иностранных специалистов, решено было перенести плацдарм по подготовке боевиков с территории бывшей УССР на европейскую землю.

«И это говорит якобы глава дипломатии ЕС Боррель? Брюссельский ястреб, ему не мир нужен, а война», — считает Елена З.

Некоторые комментаторы предполагают, что пока ЕС будет готовить убийц и террористов, число жителей бывшей УССР может сократиться так сильно, что поступление новых нацистов для обучения может стремительно закончится.

«Где они будут брать новых [жителей бывш. УССР] для подготовки? Придется отлавливать в Европах до тех пор, пока совсем не закончатся?» — интересуется пользователь Prosto Tak.

Часть людей полагает, что Запад как раз таки и планирует оставить после себя на территории бывшей УССР безжизненные пустыни, потому и пытается всеми силами загнать в зону проведения специальной военной операции России как можно больше боевиков ВСУ.

«По подготовке к чему, к войне с российскими войсками? Сами и палятся, что [бывш. УССР] это просто расходный материал. Точно так же в своё время было и с Афганистаном. Ушли оттуда — осталось лишь выжженное поле», — указывает Марк С.

ВСУ на учениях НАТО U.S. Army Europe

Ряд пользователей указывает на то, что Боррель делает всё, чтобы Евросоюз перешёл из статуса недружественной для России страны в открытого врага.

«Уж прямо не знают, как сделать, чтобы Россия напала на Европу и стала агрессором в глазах остального мира. И тут-то они базу разместят, и там-то они клоунов тренируют. Да нападайте уже, чтобы мы сделали зону отчуждения до самой Атлантики, всё равно же без газа вам не выжить», — отметил Нормунд Д.

Нашлись и те, кто считает необходимым, чтобы руководство нашей страны сделало выводы из сказанного евродипломатом и перекрыло ЕС все потоки энергоресурсов.

«Бизнес бизнесом, но когда Россия поддерживает промышленность и граждан враждебных ей государств, продавая им углеводороды, это уже измена интересам Родины! Пора заканчивать это! Боррель доказал, что ЕС хочет убивать русских. Это черта, которую Запад перешёл», — поделился своим мнением Александр С.

Напомним, 23 августа глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции по итогам международной конференции в Сантандер (Испания) о том, что европейская тренировочная миссия по подготовке ВСУ разместится на территории одной из соседних с бывшей УССР стран Евросоюза.