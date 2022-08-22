Чебоксары, 23 августа, 2022, 00:46 — ИА Регнум. В Канашском районе Чувашии вечером 22 августа в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

пресс-служба МВД по Чувашии «В результате столкновения ВАЗ-2112 и Ford Focus погибли водитель и пассажиры отечественного автомобиля: двое молодых людей и девушка».

По информации ведомства, трагедия произошла на 79 километре автодороги «Аниш», вблизи деревни Чагаси в Канашском районе, около 22:00 по местному времени (совпадает с московским). В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства смертельного ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе населённого пункта Скравена в Софийской области на западе Болгарии в крупное ДТП попал туристический автобус, в котором находились несовершеннолетние.

Читайте также: В Ульяновской области оценили состояние пострадавших в крупном ДТП