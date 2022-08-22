Атланта, США, 23 августа, 2022, 00:43 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек стал жертвой стрельбы, устроенной в американском городе Атланта (штат Джорджия). Об этом в своем микроблоге сообщил департамент городской полиции.

Цитата из кф Путь Карлито. Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

Еще два человека пострадали. Они находятся в больнице. Информация о состоянии пострадавших не уточняется. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в американском городе Норфолк (штат Виргиния) произошла стрельба, в результате которой погибли три человека и ещё два пострадали.