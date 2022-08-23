Буэнос-Айрес, , 00:30 — REGNUM Наказание в виде 12 лет тюремного заключения может грозить вице-президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер, передает телеканал TN.

Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер Kremlin.ru

С соответствующим ходатайством к суду обратился прокурор Диего Лусиан, ведущий уголовное дело, в котором Киршнер обвиняют в причастности к коррупции.

Речь идет о махинациях в ходе проведения общественных работ в аргентинской провинции Санта-Крус в 2007–2015 годах, когда действующий вице-президент возглавляла государство. Следствие считает, что эта деятельность велась в пользу предпринимателя Ласаро Баеса.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая Федеральный суд Аргентины снял с Кристины Фернандес де Киршнер ряд обвинений в рамках дела о коррупции в ходе строительства строительстве дорог. Кроме того, были сняты обвинения с бывшего аргентинского министра федерального планирования Хулио де Видо и около сотни предпринимателей.