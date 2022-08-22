Боржоми, Грузия, 23 августа, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что привлекать для тушения пожара в Боржомском муниципалитете вертолёты не имеет смысла, сообщает 22 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Mod.gov.ge Тушение пожара в Боржоми

«Я посетил место катастрофы, чтобы оценить будущие риски, принять решение о необходимости привлечения войск. Вчера премьер-министр издал распоряжение, согласно которому в этом мероприятии были задействованы силы обороны Грузии. На данном этапе мы мобилизовали оборудование, все средства, которые могут здесь понадобиться, а также рабочую силу, и мы уже думаем, что риски снижены и локализовали те места пожаров, которые могли распространиться в направлении населенных пунктов… … В случае стихийного бедствия есть соответствующие компетентные люди и учреждения, которые оценивают риск и, следовательно, принимают решение о том, какое оборудование необходимо на данном этапе. Привлечение вертолётов в 2019 году не смогло сократить количество пожаров», — сказал Бурчуладзе, отвечая на вопрос журналистов о возможности использования вертолётов при тушении пожара.

Напомним, что в лесах Боржомского муниципалитета 20 августа начались сильные пожары, угрожающие ближайшим населённым пунктам.