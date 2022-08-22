Мурманск, 23 августа, 2022, 00:10 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели еще трех военнослужащих, принимавших участие в спецоперации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гвоздики

«Ефрейтор Алексей Байсов. Младший сержант Александр Садовский. Старший прапорщик Алексей Деменьшин. Это герои Севера, которые вступили на путь борьбы с неонацизмом и боролись со злом ценой собственной жизни. Мы должны знать их имена. Мы должны помнить их подвиг. Соболезную родным и близким бойцов. Светлая память», — написал глава региона в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков заявил, что ВСУ уже потеряли порядка 200 тысяч убитыми, а 300 тысяч военнослужащих были ранены и в строй уже не вернутся.