Гродно, Белоруссия, 23 августа, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Завершен планово-предупредительный ремонт первого энергоблока БелАЭС. Об этом сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии.

Belaes.by Белорусская АЭС

В рамках состоявшихся на энергоблоке плановых работ выполнен ремонт основного оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов. Осуществлена первая перегрузка отработавшего ядерного топлива — в соответствии с регламентом заменено 48 из 163 тепловыделяющих сборок с ядерным топливом. Проведена диагностика около 3 тысяч технологических систем и единиц оборудования.

В настоящее время на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть.

Планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно — он необходим для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле первый энергоблок Белорусской атомной электростанции был выведен в планово-предупредительный ремонт.